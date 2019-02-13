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Общество

На электронной карте можно будет увидеть ход уборки Пскова в 2020 году

В 2020 году будет создана электронная карта Пскова, на которой в реальном времени будет демонстрироваться процесс уборки города и места, где она запланирована, заявил сити-менеджер Александр Братчиков в ходе 20-й сессии Псковской городской Думы, сегодня, 12 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Он выразил надежду, что подобная карта появится к концу 2019 года, к следующему контракту, и в 2020 году уже заработает. По его словам, это позволит ГИБДД выставлять вовремя знаки о запрете парковки для своевременной уборки снега.

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