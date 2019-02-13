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Общество

Александр Братчиков о ситуации в городе: Меня такая уборка снега не устраивает

«Меня такая уборка снега не устраивает», - заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков. Об этом с 20-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 12 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Техники, которая существует в городе, недостаточно. Нет техники, которая нормально способна убирать тротуары, - отметил Александр Братчиков. -  Есть объём, который нужно убрать, время, за которое нужно убрать. Поделив одно на другое, мы получим нужное количество единиц техники. И это будет прописано в следующем контракте».

Глава администрации заметил, что контракты на уборку города заключались ещё в 2016 году, а инфляция в документах не была учтена. «Например, соль в 2016 году стоила около 2 тысяч рублей, а теперь - 5,5 тысяч рублей. И это не отражено в контракте. В следующем контракте будет всё прописано», - пообщал он.

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