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Общество

К ответственному подходу при уборке Пскова призвал Александр Братчиков управляющие компании и предпринимателей

«Чистота города – это наша общая задача. Просьба к предпринимателям, управляющим кампаниям, частным кампаниям и торговым точкам, чтобы все подходили с ответственностью к решению нашей общей проблемы», - заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе 20-й сессии Псковской городской Думы сегодня, 12 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель фракции КПРФ в Псковской городской Думе, депутат Александра Баев отметил, что город должен иметь свое специализированное хозяйство, которое может «оперативно принимать меры».

Александр Братчиков напомнил, что муниципалитет обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой помочь с приобретением двух погрузчиков и трех снегоуборочных машин для муниципального предприятия «Специализированная служба». По словам главы администрации города, новая техника позволит убирать снег в случае, если машины подрядчика не смогут выйти на улицы.

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