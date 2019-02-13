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Общество

90 псковских юбиляров-долгожителей отметят дни рождения в феврале

Именные поздравительные письма за подписью президента Владимира Путина будут направлены в адрес 90 долгожителей Псковской области – ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, отмечающих в феврале юбилейные дни рождения – 90 и 95 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

Шестьдесят пять пенсионеров региона в феврале отметят 90-летие, двадцать пять - 95-летие. Среди юбиляров 79 женщин и 11 мужчин.

Больше всего февральских юбиляров проживает в Пскове и Псковском районе, Великих Луках и Великолукском районе, а также в Островском, Пушкиногорском, Новоржевском и Плюсском районах. Три ветерана из Дновского, Великолукского и Новоржевского районов 23 февраля отметят двойной праздник – свой юбилей и День защитника Отечества.

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