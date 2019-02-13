Из-за гололёда Иван Цецерский отказался от скандинавской ходьбы по утрам

11:28, 12 февраля 2019, ПАИ

Из-за гололёда глава Пскова Иван Цецерский отказался от скандинавской ходьбы по утрам. Об этом он сообщил коллегам-депутатам на 20-й сессии Псковской городской Думы 12 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ивана Цецерского из-за «страшного гололёда» он дважды упал во время своих спортивных занятий.

«У вас есть заказчик работ - УГХ, надо выполнять те требования, прописанные в контракте», - обратился глава города к представителю подрядной организации, которая организует уборку Пскова.