Депутат предложил псковским подрядчикам по уборке города проехать по улицам на инвалидных колясках

11:44, 12 февраля 2019, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Федор Постнов в ходе 20-й сессии гордумы сегодня, 12 февраля, предложил подрядчикам по уборке города проехать по улицам на инвалидных колясках, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы можем предоставить инвалидные коляски, чтобы вы сами попробовали проехать [по улицам Пскова]. И тогда вы придёте и перед депутатами скажете: «Да, мы не можем выполнять работу», – обратился депутат к подрядчикам и привёл в пример город Выру, где нет грязи на улицах, и попросил псковских подрядчиков применять европейские технологии при уборке города.

Директор ООО «УДС Псков» Александр Крот оправдался, ссылаясь на условия контракта, в котором прописано всё, что выполняет подрядчик: очистка и посыпка.

По словам Федора Постнова, нормы доступной городской среды не выполняются. «Вы говорите, что лёд надо подметать, то есть вы шлифуете лед умышленно на тротуарах?», – обратился он к подрядчику. Депутат отметил, что весной не будет и убран песок, которым сейчас посыпают лед.