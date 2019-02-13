Прокурор Пскова пообещал администрации города штраф в 300 тысяч рублей за некачественную уборку снега

12:01, 12 февраля 2019, ПАИ

Прокурор Пскова Александр Григорьев пообещал администрации города штрафом в 300 тысяч рублей за некачественную уборку снега. Об этом он сообщил на сессии Псковской городской Думы 12 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам прокурора, зафиксировано несколько случаев, когда автомобили подрядчика движутся согласно маршруту, но при этом улицы не убирают. В частности, такие факты отмечаются на Завеличье: «По ГЛОНАССу видно, что машина проехала, а что она сделала?»

Он также отметил недостаточный контроль за муниципальными учреждениями со стороны администрации. «Мне приходится звонить и говорить: «Посмотрите, у вас сосульки висят по метру». «Большое количество нареканий к управляющим компаниям. К сожалению, работы никакой не ведется. Мы же не можем всех сразу проверить. Вот в семи управляющих компаниях уже выявлены нарушения и по уборке, и по сосульткам. Это всё работа контрольного управления и работы тут непочатый край», - заявил прокурор.

Он напомнил, что существуют сроки, в которые снег после снегопада должен быть убран. «Прокуратура будет выезжать и контролировать: успевают подрядчики или нет», - сказал Александр Григорьев, добавив, что прокуратура намерена применить все возможные меры воздействия.

«Ещё раз подчеркну, что контрольная работа со стороны администрации Пскова ведётся ненадлежащим образом. Что касается подрядчиков, то, если выходишь на контракт, надо его выполнять надлежащим образом, а если выходите на контракт с условиями, которые не можете выполнить, то зачем выходите тогда?» - возмутился Александр Григорьев.

Напомним, 7 февраля прокурор Псковской области Сергей Белов пообещал муниципальным властям областного центра меры прокурорского реагирования из-за плохой уборки снега и сосулек: «Убираются улицы очень плохо. Веревки какие-то натянули, а сосульки не убираются. Зачастую проход не оставляют - приходится идти по проезжей части. Эти вопросы находятся в постоянном поле зрения прокуратуры. Если [сити-менеджер Александр] Братчиков, [глава Пскова Иван] Цецерский и все остальные чиновники не активизируются в течение этой недели, то мы возьмем полномочия прокуратуры города в свои руки. Мы сейчас смотрим, какие меры будут приняты городской прокуратурой».