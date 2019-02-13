1200 псковичей получили травмы на улицах с начала 2019 года

11:51, 12 февраля 2019, ПАИ

1 тысяча 200 псковичей пострадали в январе-феврале 2019 года на улицах города, заявил прокурор Пскова Александр Григорьев. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 20-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 12 февраля.

Пока нет точной информации, сколько жителей пострадали именно из-за гололёда. Александр Григорьев отметил, что телесных повреждений из-за упавших сосулек в указанный период зафиксировано не было.