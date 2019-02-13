17 единиц гражданского оружия изъяла псковская Росгвардия за нарушение продления разрешений
В Псковской области в рамках операции «Оружие» росгвардейцы составили 16 административных протоколов и изъяли 17 единиц гражданского оружия за нарушения установленных сроков продления разрешений и нарушения правил хранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Рогсвардии по Псковской области.
Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы провели более 500 проверок условий хранения гражданского оружия.
В ходе проверки владельцев гражданского оружия, росгвардейцы провели работу по разъяснению федерального законодательства об оружии в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, довели информацию об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, а также меры ответственности за небрежное хранение оружия.