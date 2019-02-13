Схему Ганзейского праздника утвердили псковские депутаты

13:00, 12 февраля 2019, ПАИ

12 февраля депутаты Псковской городской Думы (ПГД) проголосовали за утверждение схемы и карты праздничного пространства 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии ПГД.

Глава города Иван Цецерский уточнил, что на основании схемы определяются основные параметры, связанные с размещением туалетов, торговых рядов и прочего. «Очень важный для нас документ», - сказал он.

Депутат Фёдор Постнов, заметил, что не увидел в документе ничего о доступности объектов для инвалидов. Иван Цецерский пояснил, что если не принять карту, то нельзя будет и составлять маршруты для инвалидов. По словам главы города, в одной из официальных делегаций точно будет инвалид-колясочник, поэтому доступной среде внимание будет уделено. Тогда Фёдор Постнов предложил поселить инвалида из Европы у себя, «поскольку его квартира полностью пригодна» для этого.

