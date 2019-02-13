«Единая Россия» займется развитием дворового футбола в Псковской области

13:11, 12 февраля 2019, ПАИ

Псковская область подаст заявку на участие в новом направлении «Дворовый футбол» в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». Его региональный координатор, заместитель секретаря псковского отделения «Единой России» и вице-спикер областного Собрания депутатов Юрий Сорокин озвучил такую перспективу во время работы в партийной приемной 12 февраля.

На встречу к Юрию Сорокину сегодня пришел руководитель спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов. К куратору партийного проекта он обратился за помощью в проведении областных соревнований по дворовому футболу, отметив их массовость и нарастающую популярность.

«Очень нужное и полезное дело. Мы с удовольствием поработаем вместе, окажем вам всемерную поддержку и содействие», - сказал в ответ Юрий Сорокин и предложил наладить взаимодействие по партийной программе, которая позволяет не только организовывать турниры, но и привлекать немалые федеральные средства на улучшение условий для занятий спортом и создание новых площадок.

К примеру, напомнил депутат, в 2019 году в рамках проекта «Детский спорт», на средства из госказны и бюджета области, будут построены два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа – они появятся в Плюссе и Новоржеве. «Партия сегодня обращает внимание на то, что детей нужно занимать не компьютерными играми, а спортом», - подчеркнул замсекретаря регионального отделения «Единой России».

«Я рад сотрудничеству с вами», - отозвался Андрей Бегмурадов и назвал максимально эффективным комплексный подход к решению вопроса продвижения дворового футбола в Псковской области.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками