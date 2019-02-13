300 килограммов мяса, рыбы и молока не пропустили через границу в Невельском районе

13:47, 12 февраля 2019, ПАИ

В минувшие выходные в деревне Лобок Невельского района на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации специалисты территориального Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу 300 килограммов продукции животного происхождения.

Выяснилось, что товар перевозили без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность и происхождение. Инспекторы также выявили нарушения правил транспортировки молочной, мясной и рыбной продукции – в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование.

Перемещение груза по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате товара в Белоруссию.