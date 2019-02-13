Владимир Прокудин: На форуме социально ориентированных НКО мы сможем заявить о своих проблемах

14:28, 12 февраля 2019, ПАИ

«Для нас форум социально ориентированных НКО очень важен, поскольку мы можем заявить о своих проблемах», - заявил председатель Псковского регионального отделения Всероссийского общества слепых Владимир Прокудин в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Владимира Прокудина, проведение таких форумов с участием областной администрации очень важно, поскольку помогает «достучаться до руководства региона».

Напомним, форум пройдет в Пскове в середине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.