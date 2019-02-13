Депутаты Псковской городской Думы приняли решение о награждении почетными грамотами и благодарственными письмами

13:54, 12 февраля 2019, ПАИ

12 февраля в ходе очередной 20-й сессии Псковской городской Думы депутаты приняли решение о награждении работников муниципальных предприятий «Псковские тепловые сети» и «Горводоканал» почётными грамотами и благодарственными письмами в связи с Днём работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который в этом году будет отмечаться 17 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В списке представленных к награждению - слесари по ремонту и эксплуатации газового оборудования, электросварщики, операторы котельной, диспетчеры аварийно-диспетчерской службы, мастера по обслуживанию и ремонту участков, лаборанты.

Отметим, награждение почетными грамотами и благодарственными письмами в честь Дня работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства является традиционным. Руководство предприятий и организаций, работающих в этой сфере, в праве подать ходатайство с характеристиками на награждаемых в адрес Псковской городской Думы.

Вручение почетных грамот Псковской городской Думы и благодарственных писем происходит в торжественной обстановке и с выплатой денежного поощрения из фонда предприятия.