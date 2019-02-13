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Общество

Законопроект об устойчивой работе Рунета приняла Госдума в первом чтении

Сегодня, 12 февраля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о по защите и устойчивой работе российского сегмента Интернета. Об этом пишет газета «Известия».

За законопроект проголосовали 334 депутата, против — 47, воздержавшихся не было.

Согласно документу, определяются правила маршрутизации трафика. Кроме того, на сетях связи будут устанавливать технические средства, определяющие источник передаваемого трафика.

Законопроект был внесен в Госдуму 14 декабря. Авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае угрозы извне.

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