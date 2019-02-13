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Общество

Более 120 тысяч рублей долга по алиментам оплатил великолучанин после запрета использования водительских прав

В Великих Луках местный житель выплатил долг в 126 тысяч рублей по алиментам после запрета использования водительских прав. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Великолучанин не выполнял в полной мере решение суда и только иногда перечислял небольшие суммы алиментных платежей. Начиная с марта 2017 года, сумма задолженности по исполнительному производству накопилась в размере 126 тысяч рублей. Приставы вынесли постановление о временном ограничение на право выезда должника за пределы Российской Федерации, постановление об обращении взыскания на банковский счет, а также о временном ограничении на пользование должником специальным правом, а именно водительскими правами.

После того, как мужчине вручили постановление на запрет использования водительских прав, великолучанин погасил долг. Исполнительное производство закрыто, меры ограничения в отношении должника сняты.

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