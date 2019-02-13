Концерт Тамары Гвердцители состоится в Пскове 26 апреля
26 апреля в 19:00 в Большом концертном зале филармонии Псковской области состоится сольный концерт певицы Тамары Гвердцители. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
«Голоса грузинских певцов опьяняют почти как вино, заставляя парить от счастья или падать в пропасть отчаяния, взмывать к звездам и погружаться в пучину моря. Одна из таких певиц, с первых минут захватывающая все внимание слушателя, - великолепная Тамара Гвердцители», - отметили в пресс-службе.
Заказ и бронирование билетов - на сайте филармонии.