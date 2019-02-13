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Общество

Во всех образцах популярных в России сортов чёрного чая найдены остатки пестицидов

В «Росконтроле» заявили, что в ходе проверки популярных сортов крупнолистового черного чая в России в каждом образце продукции были найдены остатки пестицидов. Об этом говорится на сайте организации.

Образцы проверялись по 50 показателям: вкус, соответствие состава маркировке, безопасность, наличие полезных веществ и другим. Эксперты изучали образцы крупнолистового черного чая семи брендов, включая «Крепкие традиции», AKBAR, Tess, Riston, «Альманах», Lipton и Beta Tea.

Специалисты выяснили, что в продукции невысокое содержание токсичных элементов, равно как и плесени. Также не было найдено металломагнитной и посторонних примесей. При этом были обнаружены пестициды, часть которых запрещена на территории России.

По результатам исследования наивысший балл заслужил чай Beta Tea, который соответствует всем стандартам по данным показателям. Также высшей оценки удостоился цейлонский чай Tess. Однако в Росконтроле пояснили, что указанный на упаковке сорт «бест» является лишь уловкой маркетологов, поскольку такой маркировки не существует.

Марки Akbar, «Альманах», Riston также прошли проверку, а черный чай Lipton и «Крепкие традиции» получили замечания. В частности, первый получил замечания, связанные с органолептическими показателями, поскольку чай оказался недостаточно ровным и скрученным, с большим количеством черешков. А «Крепкие традиции» оказались недостаточно терпкими и вкусными. По дегустационной оценке он соответствует второму сорту, хотя производители заявляют высший.

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