Стерилизацию животных со всей Псковской области готовы проводить в «Зоозащите»

16:59, 12 февраля 2019, ПАИ

Стерилизацию животных со всей Псковской области готовы проводить в «Зоозащите», рассказала в прямом эфире ПАИ-live руководитель региональной общественной организации Вера Короткова, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, в районах нет ветеринарных служб, которые занимаются именно стерилизацией собак и кошек.

«Но мы всегда готовы к стерилизации животного из любого района. К нам привозят животных из Печор, Опочки, Дедовичей и Усвят. Главное - было бы желание», - отметила Вера Короткова. Она отметила, что зоозащитники готовы оплатить перевозку, операцию и передержку бездомных животных.