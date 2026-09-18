Майские праздники в 2027 году продлятся шесть дней

14:00, 18 сентября 2026, ПАИ

Майские праздники в 2027 году продлятся шесть дней. Об этом сообщили в Правительстве России.

Выходными станут 1–3 и 8–10 мая. Соответствующее постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.