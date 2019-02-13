На выставке «Хвостатый фест» псковичи смогут помочь приютам пожертвованиями

17:07, 12 февраля 2019, ПАИ

На выставке бездомных животных «Хвостатый фест», которая пройдёт в Пскове 16 февраля, все желающие смогут пожертвовать свои деньги приютам для животных. Об этом сообщила руководитель региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 12 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Веры Коротковой, сейчас практически все приюты существуют на пожертвования. При этом она отметила, что «псковичи невероятно активны в этом плане» и весь Северо-Запад по отношению к животным «очень продвинутый», поскольку, как предположила зоозащитница, сказывается близость Европы. Вера Короткова также рассказала, что люди помогают материально, привозят корма для животных. За 10 лет, по ее словам, ей никто официально не выделял средств, но при этом удалось построить приют, в котором содержатся около 70 животных.

«Люди в нашем регионе добрейшие, они сострадательные, милосердные. Если люди принесут пожертвования для любого из приютов, все будут очень рады», - добавила Вера Короткова.

Вера Короткова отметила, что приюты всегда нуждаются в помощи. По ее словам, местные жители хотят помочь конкретным животным.