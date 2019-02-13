0
22:38
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
22:27
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
20:50
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
19:47
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
19:41
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
17:44
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
16:58
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Еще новости
Общество

На выставке «Хвостатый фест» псковичи смогут помочь приютам пожертвованиями

На выставке бездомных животных «Хвостатый фест», которая пройдёт в Пскове 16 февраля, все желающие смогут пожертвовать свои деньги приютам для животных. Об этом сообщила руководитель региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 12 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Веры Коротковой, сейчас практически все приюты существуют на пожертвования. При этом она отметила, что «псковичи невероятно активны в этом плане» и весь Северо-Запад по отношению к животным «очень продвинутый», поскольку, как предположила зоозащитница, сказывается близость Европы. Вера Короткова также рассказала, что люди помогают материально, привозят корма для животных. За 10 лет, по ее словам, ей никто официально не выделял средств, но при этом удалось построить приют, в котором содержатся около 70 животных.

«Люди в нашем регионе добрейшие, они сострадательные, милосердные. Если люди принесут пожертвования для любого из приютов, все будут очень рады», - добавила Вера Короткова.

Вера Короткова отметила, что приюты всегда нуждаются в помощи. По ее словам, местные жители хотят помочь конкретным животным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Хвостатое счастье Кот доступа: ПАИ-live c Верой Коротковой На выставке «Хвостатый фест» псковичи смогут помочь приютам пожертвованиями Вера Короткова: Эколого-биологический центр Пскова – пример для подражания для всех контактных зоопарков и приютов Совершающие преступления против животных люди пока уходят от ответственности - Вера Короткова Будущим хозяевам животных с выставки «Хвостатый фест» предстоит пройти собеседование Глава псковской «Зоозащиты» о расследовании дел о жестоком отношении к животным: Все упирается в человеческий фактор Стартовал ПАИ-live с руководителем псковской «Зоозащиты» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА) Руководитель псковской «Зоозащиты» станет гостем ПАИ-live Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
13 февраля 2019
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
13 февраля 2019
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
13 февраля 2019
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
13 февраля 2019
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
13 февраля 2019
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
13 февраля 2019
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
13 февраля 2019
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки
13 февраля 2019
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки 2

Идет загрузка...