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Общество

Незаконный ввоз 8 тонн яблок пресекли псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного перемещения на территорию России плодоовощной продукции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Оба случая произошли в районе Палкино, где пограничники задержали два малотоннажных грузовых автомобиля марки «Газель» под управлением россиян. Автомобили следовали скрытно, для чего выбрали маршрут по объездным проселочным дорогам.

В грузовых отсеках транспортных средств находилось в общей сложности порядка 8 тонн яблок неизвестного происхождения. На коробках с продукцией отсутствовала какая-либо маркировка. Кроме того, необходимые товарно-сопроводительные накладные и фитосанитарные сертификаты у водителей отсутствовали.

В ходе опроса мужчины признались, что рассчитывали реализовать фрукты в одном из регионов России. По предварительной оценке, общая стоимость выявленного груза составила около 650 тысяч рублей.

После проведения с водителями разъяснительной беседы их автомобили вместе с яблоками передали установленным порядком сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующего решения.

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