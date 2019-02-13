О рекордных итогах работы Детского фонда в 2018 году рассказали Александру Котову и Виктору Антонову его представители

17:26, 12 февраля 2019, ПАИ

Спикер регионального парламента Александр Котов и его первый заместитель Виктор Антонов встретились с сотрудниками областного отделения Российского детского фонда Екатериной Транёвой и Юлией Колесовой – общественницы рассказали руководству Собрания о результатах работы организации и о планах на будущее. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Каждый год Детский фонд приходит с хорошими вестями», - предварил начало традиционной встречи председатель Попечительского Совета ПОО РДФ Виктор Антонов. Заместитель председателя регионального отделения Екатерина Транёва согласилась, что и на этот раз общественной организации «есть, чем гордиться».

В первую очередь представители фонда отметили, что очень рады избранию председателем регионального отделения Детского фонда вице-спикера Собрания Юрия Сорокина – с появлением нового руководителя работа вошла в спокойное русло, и сотрудники смогли сосредоточиться на своей деятельности. И если год назад фонд считал большим достижением привлечение на реализацию программ и поддержку детей 23 млн рублей, то сейчас удалось взять новую планку. «В 2018 году мы привлекли 29 млн рублей и ещё на 5 млн вещевой помощи – это достаточно большой денежный объём, это материальные ценности и вещи для оказания помощи детям Псковской области», - поделилась успехами Екатерина Транёва.

Виктор Антонов обратил внимание, что псковское областное отделение Детского фонда на протяжении многих лет находится в лидерах – по России псковичи вот уже 10 лет не опускаются ниже шестой строчки, а чаще находятся на пятой, уступая лишь краевым отделениям и Москве, а по Северо-Западу – абсолютные лидеры, чей результат превосходит совокупный объём сразу нескольких субъектов. «Машины с таким КПД на свете не существует», - отметил Виктор Антонов и напомнил, что на штатной основе в организации работает всего несколько человек.

На годовом результате сказалось участие в реализации сразу двух президентских грантов. По первому из них – «Калейдоскоп добрых дел» – фонд уже отчитался. Проект был направлен на развитие корпоративного волонтёрства: эта помощь выражается не столько в материальной поддержке проекта, сколько в личном участии – сотрудники организаций проводили совместные акции с воспитанниками детских учреждений, делились опытом, мотивировали, вместе делали уборку или ремонт. Второй проект – «Мяч дружбы» – ещё на стадии реализации, его суть заключается не только в проведении футбольных матчей. Через спортивную игру психологи и педагоги учат детей решению проблем социального характера – воспитанники сами дополняют правила игры и учатся добиваться результата в новых условиях.

Кроме того, продолжаются начатые ранее областные проекты, а при поддержке благотворителей Детский фонд проводит ремонты в социальных учреждениях региона. Так, например, в Красногородской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при участии Псковского электромашиностроительного завода и лично его директора Александра Лазарева удалось отремонтировать спортивный зал и обеспечить необходимым инвентарём. Традиционно значительный вклад делают зарубежные благотворители – при помощи средств, собранных давним партнёром и другом Детского фонда Паскаль Вайер, в 2019 году запланирован большой ремонт в Опочецкой школе-интернате для детей, нуждающихся в социальной поддержке. Работы в социальных учреждениях проводятся по согласованию с органами исполнительной власти и при тесном взаимодействии.

«Оценка вашей работы с нашей стороны только самая положительная, - отметил Александр Котов, выслушав краткий обзор Екатерины Транёвой. – И дело не только в статистических цифрах, которые вы приводите. Мы видим, знаем, что Детский фонд у нас работает очень активно. Спасибо вам большое за вашу работу». Председатель напомнил, что общественники всегда могут рассчитывать на поддержку законодательного органа власти. «Мы готовы по вашему ходатайству отметить помощников фонда наградами областного Собрания депутатов: благодарностями и почётными грамотами. Люди помогают от чистого сердца, это достойно уважения», - подчеркнул Александр Котов.

Кроме того, спикер Собрания напомнил, что и он сам, и Виктор Антонов, и Юрий Сорокин входят в президиум политсовета партии «Единая Россия», которая также готова содействовать общественникам.

«Можете быть уверены, в нашем лице вы нашли настоящих помощников и всегда можете рассчитывать на поддержку», - добавил Александр Котов.

В ближайшее время Екатерина Транёва будет вынуждена прервать работу в связи с декретным отпуском – в этот период обязанности заместителя председателя регионального отделения фонда будет исполнять координатор проектов Юлия Колесова. Александр Котов пожелал каждой из общественниц успехов в новом направлении деятельности.

«Работа с детьми очень важна и серьёзна. Это вклад в будущее. Надеюсь, дети, которым вы помогаете, найдут достойное место в жизни. Зачастую у них нет других помощников, кроме вас – и такое человеческое внимание им очень необходимо», - отметил Александр Котов.

Виктор Антонов 19 лет возглавлял Детский фонд (26 февраля общественная организация отмечает 31 год) и признался, что даже в самые тяжёлые времена не мог оставить должность – даже в 90-е годы, когда ушли все сотрудники фонда, оставив ему печать и ключи от сейфа. «Мы с большим трудом сохранили эту организацию, хотя в части других субъектов её не уберегли или использовали в коммерческих целях. Но должен признать, нам очень здорово помогали и помогают сейчас, и очень везёт на сотрудников. Какими только проектами мы ни занимались. Спасибо благотворителям и, конечно, хочется поблагодарить средства массовой информации – эта поддержка очень важна и ощутима, без неё нам пришлось бы нелегко», - добавил председатель Попечительского Совета ПОО РДФ Виктор Антонов.

В завершение встречи председатель Собрания Александр Котов вручил общественницам символические подарки, участники встречи сделали фото на память. Подробный отчёт о работе фонда Екатерина Транёва и Юлия Колесова пообещали представить в Собрание, чтобы все депутаты при желании могли с ним ознакомиться.