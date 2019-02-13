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Общество

На 45 объектах Псковской области выявлены нарушения при реализации молочной продукции

За 2018 год на 45 объектах Псковской области, в том числе на 3 объектах по производству молочной продукции, 2 объектах общественного питания,  40 объектах торговли, специалисты Управления Роспотребнадзора по региону выявили нарушение при реализации молочной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего специалисты проверили 213 объектов, из них 3 предприятия по производству молочной продукции, 10 объектов по общественному питанию, 200 - торговли.

В ходе проверки было отобрано 775 проб молока и молочной продукции (из них 170 проб импортной продукции). Из отобранных проб –  258 исследованы по микробиологическим показателям (60 проб импортных), 73 – по санитарно-химическим (16 проб импортных), 201  – по физико-химическим показателям (30 проб импортных).  Доля проб, не соответствующих нормативным требованиям по микробиологическим показателям составила 4,3% от числа отобранных. Продукция, контаминированная патогенной микрофлорой, не была выявлена, отметили в ведомстве.

Кроме того, за отчётный период на показатели идентификации были исследованы 220 проб молочной продукции (39 - импортных), из них 18,6% проб отобраны в пищевых предприятиях, 56% - на предприятиях торговли, 8,2% - в социальных учреждениях, 13,2% - в образовательных учреждениях, 4,1% - в учреждениях здравоохранения. В итоге признаки фальсификации были выявлены в 26 образцах (11,8%) продукции производителей других регионов Российской Федерации, в том числе масло –  38,4%, сметана – 11,5%, сыр – 38,5%, творог – 7,7%, молоко ультрапастеризованное – 3,8%.

В частности, нарушения были выявлены в сферах торговли – 38,5%, образовательных учреждениях – 26,9%, учреждениях здравоохранения – 23,1%, социальных учреждениях – 11,5%. При этом молочной продукции, не отвечающей требованиям по содержанию химических загрязнителей (токсичных элементов – кадмия, мышьяка, свинца, ртути, пестицидов), микотоксинов и антибиотиков, не обнаружено.

Специалисты сняли с реализации 55 партий молочной продукции общим объёмом 75 кг. За выявленные нарушения требований Технического регламента Таможенного Союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» сотрудники Роспотребнадзора наложили 45 штрафов на общую сумму 770 тыс. рублей. Информацию о фактах выявления некачественной продукции внесли во Всероссийский модуль ГИР ЗПП, а также направили в Управления Роспотребнадзора по месту нахождения производителя.

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