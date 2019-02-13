Вера Емельянова с рабочим визитом посетила музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова «Любенск»

19:06, 12 февраля 2019, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в рамках рабочего визита в Плюсский район посетила одну из двух усадеб, которые входят в мемориальный комплекс музея Н. А. Римского-Корсакова — филиала Псковского музея заповедника. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в имении «Любенск» она пообщалась с заместителем главы администрации Плюсского района по социальным вопросам Натальей Ивановой и директором музея-усадьбы Евгением Барканниковым.

Совместно с руководством учреждения Вера Емельянова обсудила вопросы модернизации музея, создание интернет-сайта, выпуск печатных информационных буклетов с целью продвижения учреждения и привлечения большего числа посетителей в экскурсионный сезон 2019 года, а также предстоящее объединение Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтногомузея-заповедника «Изборск».

В ходе визита Вера Емельянова также пообщалась с работниками музея, которые провели экскурсию по экспозиции, и оставила запись в книге почетных посетителей.