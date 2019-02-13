1
22:38
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
22:27
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
20:50
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
19:47
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
19:41
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
17:44
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
16:58
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Еще новости
Общество

Вера Емельянова с рабочим визитом посетила музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова «Любенск»

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в рамках рабочего визита в Плюсский район посетила одну из двух усадеб, которые входят в мемориальный комплекс музея Н. А. Римского-Корсакова — филиала Псковского музея заповедника. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в имении «Любенск» она пообщалась с заместителем главы администрации Плюсского района по социальным вопросам Натальей Ивановой и директором музея-усадьбы Евгением Барканниковым.

Совместно с руководством учреждения Вера Емельянова обсудила вопросы модернизации музея, создание интернет-сайта, выпуск печатных информационных буклетов с целью продвижения учреждения и привлечения большего числа посетителей в экскурсионный сезон 2019 года, а также предстоящее объединение Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтногомузея-заповедника «Изборск».

В ходе визита Вера Емельянова также пообщалась с работниками музея, которые провели экскурсию по экспозиции, и оставила запись в книге почетных посетителей.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
13 февраля 2019
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
13 февраля 2019
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
13 февраля 2019
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
13 февраля 2019
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
13 февраля 2019
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
13 февраля 2019
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
13 февраля 2019
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки
13 февраля 2019
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки 2

Идет загрузка...