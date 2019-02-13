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Общество

Условный срок получил псковский предприниматель за попытку дать взятку пограничнику

2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года получил генеральный директор одной из псковских коммерческих организаций за попытку дать взятки должностному лицу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Псковской области.

Установлено, что 31 августа 2017 года в Пскове злоумышленник в ходе личной встречи передал офицеру Пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ по Псковской области, действующему под контролем сотрудников отдела собственной безопасности, взятку в размере 40 тысяч рублей за организацию приемки поставленного во исполнение условий контракта дизельного топлива, не соответствующего требованиям данного контракта.

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении предпринимателя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).Два

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