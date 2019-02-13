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Общество

Лауреатами Всероссийского исполнительского конкурса стали обучающиеся псковского колледжа искусств

Делегация Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в составе трех студентов и учащейся областной школы одаренных детей «Камертон», организованной при колледже, приняла участие во Всероссийском конкурсе исполнительских искусств «Зимний Петрозаводск», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе колледжа.

Заместитель директора колледжа по учебно-методической работе Зоя Королёва рассказала, что конкурс проводился на базе Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова среди юных музыкантов различного уровня – от учащихся музыкальных школ до студентов консерватории – с целью выявления молодых талантливых исполнителей и повышения исполнительского мастерства творческих сил России.

В состав жюри конкурса вошли авторитетные музыканты и преподаватели ведущих образовательных учреждений: профессор кафедры специального фортепиано Петрозаводской консерватории, заслуженный артист Республики Карелия А. Утробин, начальник отдела культурно-образовательных программ Российского института истории искусств, член Союза концертных деятелей России Е. Танникова, член правления Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, заведующий фортепианным отделом Санкт-Петербургской детской музыкальной школы имени Н. А. Римского-Корсакова» Д. Дворцов,  директор Одинцовской ДМШ, почетный работник культуры Москвы С. Шаповалов.

Все учащиеся колледжа искусств стали лауреатами конкурса: Ольга Янкевич, учащаяся областной школы одаренных детей «Камертон» (Пустошка, преподаватели Т. Алексеева и З. Королёва) и Юлия Жукова, студентка 1 курса колледжа (преподаватели Т. Матюхина и З. Королёва) – награждены дипломами лауреата первой степени,  Елизавета Бокатая (2 курс, преподаватели Т. Матюхина и З. Королёва) и Елена Кутьина (3 курс, преподаватели Н. Седакова и З. Королёва) -  лауреаты третьей степени.

Также участники конкурса побывали на экскурсии по обновленному зданию консерватории, которую провела для них проректор по научной и творческой работе, выпускница Псковского областного музыкального училища Татьяна Екименко.

«Участие в конкурсе стало для студентов определенной ступенью профессионального роста, стимулом для дальнейшей творческой деятельности и самосовершенствования», – добавили в колледже.

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