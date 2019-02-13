Всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре возглавил митрополит Тихон
Вечером 11 февраля, накануне празднования Собора вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил всенощное бдение в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.
Ему сослужили братия обители. После прочтения праздничного Евангелия митрополит Тихон обратился к собравшимся с проповедью.