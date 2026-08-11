Новым оборудованием оснастили кабинеты в школах Псковской области

21:39, 11 августа 2026, ПАИ

84 общеобразовательных организации Псковской области в этом году оснащены новым оборудованием в рамках регионального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодёжь и дети». Общая стоимость приобретённого оборудования составляет свыше 11 миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

В кабинетах музыки появились комплекты демонстрационных учебных таблиц по предмету, в классах изобразительного искусства – наборы муляжей фруктов, овощей, съедобных и ядовитых грибов. Кабинет физики оснастили наборами, наглядно представляющими динамику вращательного движения, механические и волновые явления, магнитное поле кольцевых токов и механические колебания.

Кроме того, в школах появились регулируемые блоки питания, гигрометры, компасы, модели небесной сферы, разборные электромагниты, астрономические демонстрационные модели (Солнце – Земля – Луна), комплекты проводов, наборы демонстрационной посуды с принадлежностями, звуковые генераторы и многое другое.

Напомним, что в 2025 году по нацпроекту «Молодёжь и дети» оснащены учебные классы для проведения дисциплин «основы безопасности и защиты Родины» и «труд (технология)».

Ранее сообщалось, что 18 образовательных учреждений Псковской области планируется обновить в 2027 году.