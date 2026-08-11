Екатерина Гончарова: Комфортная городская среда напрямую влияет на психологическое состояние жителей

19:31, 11 августа 2026, ПАИ

Благоустройство общественных пространств сегодня – это стратегический элемент развития территорий, мощный инструмент изменения демографической ситуации и повышения туристической привлекательности. Победу трёх проектов из Псковской области на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды прокомментировала проректор по инновационной деятельности ПсковГУ Екатерина Гончарова.

Напомним, в рамках масштабного форума «Развитие малых городов и исторических поселений» подведены итоги XI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2026 года. Сразу три муниципалитета – Псков, Остров и Порхов – стали обладателями грантов федерального масштаба.

«Появление трёх ярких «культурных магнитов» сформирует новое логистическое кольцо для туристов: за одну поездку гости смогут увидеть разные грани русского Северо‑Запада – от размаха губернского города до уюта провинции», – отметила спикер.

По её мнению, реализация проектов даст мощный импульс развитию региона. Новые общественные пространства станут точками роста для малого бизнеса – от кофеен и проката до частных музеев и ремесленных мастерских.

«Благоустройство показывает, как исторический код места гармонично переплетается с современными технологиями, и город начинает дышать полной грудью», – подчеркнула Екатерина Гончарова. Ожидается, что улучшение городской среды поможет закрепить молодёжь в родных городах и привлечь квалифицированных специалистов из других регионов.

«Качественная и комфортная городская среда напрямую влияет на психологическое состояние жителей, формирует новые социальные связи, замедляет отток населения из малых городов и создает современную инфраструктуру для бизнеса», – добавила эксперт.

Ранее сообщалось, как изменится исторический центр Пскова после победы в конкурсе в рамках проекта «Сердце Окольного города».