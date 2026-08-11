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Общество

Более 750 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

761 случай ОРВИ выявили в Псковской области с 3 по 9 августа. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 53,5 %, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Изображение предоставлено пресс-службой Управления Роспотребнадзора по Псковской области

В Пскове зарегистрировано 315 случаев ОРВИ, или 41,4 % от общего количества в регионе.

Кроме того, в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области напомнили о мерах профилактики кишечных инфекций: необходимо соблюдать личную гигиену, поддерживать чистоту на кухне, тщательно мыть овощи, фрукты и зелень, раздельно хранить в холодильнике готовые и сырые продукты, не приобретать продукцию в местах несанкционированной торговли и с рук, употреблять только кипячёную или бутилированную воду, купаться только в разрешённых водоёмах, избегая заглатывания воды.

Напомним, на прошлой неделе в регионе зафиксировали 784 случая ОРВИ.

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Более 750 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

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