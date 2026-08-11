Многодетная семья из Пыталовского района победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

20:04, 11 августа 2026, ПАИ

Многодетная семья Прауст из Пыталовского района победила во всероссийском конкурсе «Семья года», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Никита и Кристина Прауст работают в Россельхознадзоре.

«Бережное отношение к природе – их общая семейная черта. Супруги шутят, что у них уже развилась «профессиональная деформация»: рука просто не поднимется выбросить батарейку в обычную урну или пройти мимо мусора на земле», – рассказал глава региона.

По его словам, родители прививают экопривычки и своим шестерым детям. Каждый ребёнок в семье – яркий талант. Ребята играют на флейте, отлично рисуют, побеждают в краеведческих конкурсах. Помимо этого, Прауст совместно развивают экокультуру в родном районе: организуют акцию «Электросбор‑60», активно участвуют в волонтёрстве и «Движении первых». А глава семейства уже три года помогает благоустраивать край в качестве волонтёра проекта «Формирование комфортной городской среды».

Впереди у победителей поездка в Москву и участие в торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце.

«Друзья! Спасибо вам за неравнодушие, созидательную энергию и активное участие в общественной жизни региона! Новых успехов, вдохновения и побед вашей дружной команде!» – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также добавил, что комплексная поддержка семей является приоритетом одноимённого президентского нацпроекта «Семья» и закреплена в положениях Народной программы «Единой России».

Отметим, что Народная программа «Единой России» в Псковской области стартовала в 2010 году по инициативе региональной общественной приёмной партии. Проект был задуман как механизм оперативной обратной связи с населением, особенно в отдалённых районах. Для этого по всей области в 2010 году были установлены специальные ящики для сбора предложений и наказов граждан – альтернатива очным приёмам, которые не всегда были доступны жителям сёл и деревень. Были собраны и обработаны тысячи инициатив, многие из которых уже реализованы. Впоследствии проект эволюционировал.

Сейчас Народная программа «Единой России» – это масштабный документ, который определяет ключевые направления работы на длительный период. Это перечень обязательств партии перед гражданами, в нём зафиксированы цели и конкретные шаги к улучшению жизни, которые должны быть реализованы при участии депутатов, правительства и региональных властей.