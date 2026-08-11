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Виталий Рахманов: Цифровая инфраструктура ДЭГ полностью защищена и готова к любым сценариям

Цифровая инфраструктура дистанционного электронного голосования (ДЭГ) полностью готова к любым сценариям, в том числе к возможным перебоям с мобильным интернетом. Об этом заявил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Фото: ПАИ

«Я однозначно выбираю ДЭГ и рекомендую этот способ каждому, – сказал Виталий Рахманов. – Знаю, что у многих жителей возникает вполне разумный вопрос: «А что делать, если в дни голосования возникнут перебои с мобильным интернетом или связь будет ограничена?» Отвечаю: цифровая инфраструктура ДЭГ полностью защищена и готова к любым сценариям. Вы сможете проголосовать в любом случае».

По его словам, бесперебойность процесса обеспечивает несколько мер. Во‑первых, все информационные ресурсы ДЭГ – портал vybory.gov.ru и «Госуслуги» – внесены в белые списки серверов. Это гарантирует, что даже при введении ограничений работы мобильного интернета в целях безопасности порталы останутся доступными.

Во‑вторых, в регионе уже функционирует 245 бесплатных точек доступа Pskov_region. К дням голосования дополнительно развернут новые точки подключения к сети Wi‑Fi в административном центре каждого округа – это даст избирателям гарантированную возможность зайти на сайт и отдать свой голос.

«Не откладывайте регистрацию на последний день – подавайте заявление прямо сейчас и голосуйте с уверенностью!» – призвал Виталий Рахманов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в Псковской области запланировано пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Ранее сообщалось, что на участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области на сегодняшний день подано 14 153 заявления – 2,89 % от численности избирателей.

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