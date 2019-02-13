В соборный праздник новомучеников епископ Сергий возглавил литургию в Великих Луках

20:04, 12 февраля 2019, ПАИ

10 февраля в соборный праздник новомучеников и исповедников русской церкви епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в Свято-Тихоновском соборе Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Ему сослужили настоятель Свято-Тихоновского собора Великих Лук иерей Александр Кононенко, секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев) и клирик Свято-Тихоновского собора Великих Лук иерей Илья Скрипалев. Диаконский чин возглавил иеродиакон Иоанн (Карпенко).

После литургии епископ Сергий с сослужащим духовенством совершили славление новомученикам и исповедникам русской церкви.

По окончании богослужения епископ Сергий поздравил прихожан храма с престольным праздником и празднованием в честь святых Русской Православной Церкви и обратился к верующим с архипастырским словом.

В заключение архипастырь ещё раз поздравил всех собравшихся в храме с воскресным днем, а причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал святительское благословение.