0
22:38
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
22:27
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
20:50
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
19:47
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
19:41
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
17:44
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
16:58
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Еще новости
Общество

139 пожаров произошли в Псковской области в январе

За январь 2019 года на территории Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрировано 139 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 12 млн 474 тыс. рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на пожарах погибло 7 человек, гибель детей не допущена. В результате пожаров получили травмы 9 человек.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 74 пожара, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 5 млн 489 тыс. рублей. Погибло 2 человека.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 65 пожаров, материальный ущерб от которых составил 6 млн 985 тыс. рублей. На пожарах погибло 5 человек, из них 1 человек в нетрезвом виде.

Основная доля пожаров и ущерба от них зарегистрированы в жилом секторе, где за январь 2019 года зарегистрировано 122 пожара с прямым материальным ущербом 9 млн 768 тыс. рублей. На пожарах в жилом секторе погибло 7 человек или 100% от общего числа погибших.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем – 50 случаев, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 27 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 39 случаев, поджоги – 5 случаев, прочие – 1 случай.

За январь 2019 год на территории Псковской области пожарами уничтожено: 44 строения, 2,2 тыс. квадратных метров площадей, 1 единица автотранспорта. На пожарах спасено: 397 человек, на 14 млн 236 тыс. рублей материальных ценностей, 132 строения и 6 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей 4 человека пенсионного возраста, 2 человека - лица без определенного рода деятельности, рабочие – 1 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
13 февраля 2019
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
13 февраля 2019
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
13 февраля 2019
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
13 февраля 2019
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
13 февраля 2019
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
13 февраля 2019
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
13 февраля 2019
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки
13 февраля 2019
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки 2

Идет загрузка...