139 пожаров произошли в Псковской области в январе

20:46, 12 февраля 2019, ПАИ

За январь 2019 года на территории Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрировано 139 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 12 млн 474 тыс. рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на пожарах погибло 7 человек, гибель детей не допущена. В результате пожаров получили травмы 9 человек.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 74 пожара, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 5 млн 489 тыс. рублей. Погибло 2 человека.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 65 пожаров, материальный ущерб от которых составил 6 млн 985 тыс. рублей. На пожарах погибло 5 человек, из них 1 человек в нетрезвом виде.

Основная доля пожаров и ущерба от них зарегистрированы в жилом секторе, где за январь 2019 года зарегистрировано 122 пожара с прямым материальным ущербом 9 млн 768 тыс. рублей. На пожарах в жилом секторе погибло 7 человек или 100% от общего числа погибших.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем – 50 случаев, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 27 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 39 случаев, поджоги – 5 случаев, прочие – 1 случай.

За январь 2019 год на территории Псковской области пожарами уничтожено: 44 строения, 2,2 тыс. квадратных метров площадей, 1 единица автотранспорта. На пожарах спасено: 397 человек, на 14 млн 236 тыс. рублей материальных ценностей, 132 строения и 6 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей 4 человека пенсионного возраста, 2 человека - лица без определенного рода деятельности, рабочие – 1 человек.