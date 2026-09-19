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Общество

Чемпионат по оказанию первой помощи прошёл в Псковской области

Чемпионат по оказанию первой помощи состоялся на профсоюзной лыжной базе «Сосенка» в Псковской области сегодня, 19 сентября. Состязания организовали профсоюзы совместно с Красным Крестом, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

  • Чемпионат по оказанию первой помощи прошёл в Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Чемпионат по оказанию первой помощи прошёл в Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Чемпионат по оказанию первой помощи прошёл в Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Чемпионат по оказанию первой помощи прошёл в Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Чемпионат по оказанию первой помощи прошёл в Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Чемпионат по оказанию первой помощи прошёл в Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Чемпионат по оказанию первой помощи прошёл в Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Чемпионат по оказанию первой помощи прошёл в Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Чемпионат по оказанию первой помощи прошёл в Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

За звание лучших соревновалось более 30 представителей учреждений здравоохранения, культуры, образования и радиоэлектронной промышленности.

Участникам предстояло пройти пять станций, где были смоделированы различные чрезвычайные ситуации. Конкурсанты демонстрировали навыки действий при травмах, кровотечениях, панике и других критических состояниях, а также проходили теоретическое тестирование.

Организации, показавшие наилучшие результаты, удостоили почётного звания «Территория безопасности» и наградили расширенными аптечками.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов подчеркнул, что охрана труда остаётся одним из приоритетных направлений работы профсоюзов, а безопасность на рабочем месте начинается с готовности прийти на помощь в критический момент.

«Благодаря таким чемпионатам люди получают знания об оказании первой помощи на практике, а не только в теории. Они учатся действовать чётко и хладнокровно, когда счёт идёт на секунды. И конечно, мы надеемся, что эти навыки им никогда не пригодятся в реальной жизни. Но если беда случится – они будут готовы», – отметил Игорь Иванов и выразил благодарность Красному Кресту за организацию мероприятия, а всем участникам – за неравнодушие.

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