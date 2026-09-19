В Минприроды объяснили причины выхода медведей к населённым пунктам

23:59, 19 сентября 2026, ПАИ

Что провоцирует бурых медведей приближаться к населённым пунктам, рассказала директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны, использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства Минприроды РФ Татьяна Арамилева, пишет ТАСС.

Главная причина – критический дефицит привычной пищи: например, в Сибирском федеральном округе в этом году практически полностью отсутствует основной корм зверей.

По словам специалиста, ситуация в СФО крайне неблагоприятная: нет кедровых орехов, лещины, ягод и грибов.

«Практически медведь остаётся на зимовку не сытым», – отметила Татьяна Арамилева.

Она напомнила, что медведь – всеядное животное: в его рационе важную роль играют как растительные корма, так и рыба.

При этом, как подчеркнула представитель ведомства, нехватка еды не единственная причина выходов зверей к людям. Подобные неурожайные годы случались и раньше, но всплеска встреч с медведями не происходило.

Среди других факторов Татьяна Арамилева назвала несанкционированные свалки, попытки людей кормить диких животных, свободный доступ зверей к контейнерам с бытовыми отходами, а также недостаточную защиту домовладений на границе населённых пунктов, особенно в сельской местности.

Ранее сообщалось, что в России фиксируют серию трагических инцидентов, связанных с нападениями медведей. Они нападают на туристов, грибников и охотников. В ответ в нескольких регионах начали отстрел потенциально опасных животных.