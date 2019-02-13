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Общество

Прием граждан прошел в УМВД России по Псковской области

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин и член Общественного совета при областном УМВД России Татьяна Антонова провели прием граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Обращения к руководству Управления касались различных аспектов деятельности органов внутренних дел. В частности, разговор шел о ходе рассмотрения конкретных уголовных дел, соблюдении законодательных норм. Рассматривались и вопросы кадрового характера.

Татьяна Антонова подчеркнула, что всем заявителям даны соответствующие ответы и разъяснен порядок рассмотрения их обращений.

Напомним, что прием граждан в УМВД России по Псковской области осуществляется на регулярной основе в соответствии с утверждаемым графиком, который размещается на интернет-сайте УМВД.  

К участию в этой работе постоянно привлекаются и наиболее компетентные в правовых вопросах представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области, добавили в ведомстве.

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