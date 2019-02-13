Противопожарный рейд прошел в Пустошке

21:54, 12 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 12 февраля, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам и заместитель начальника пустошкинской 26-й пожарно-спасательной части провели профилактический рейд в Пустошке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Они обошли домовладения, посетили места проживания одиноких престарелых людей, лиц ведущих асоциальный образ жизни, провели инструктажи в области пожарной безопасности, распространили листовки на тему соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и бытовых электроприборов.

В рамках проведенного инструктажа до населения довели обстановку с пожарами на территории района и рассмотрели основные причины пожаров в частном жилом секторе населенных пунктов.