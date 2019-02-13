Танцоры из Острова представили Псковскую область на Первенстве России

20:18, 12 февраля 2019, ПАИ

Воспитанники островского танцевально-спортивного клуба «Аэроданс» Всеволод Фёдоров и Ксения Балюкова представили Псковскую область на Первенстве России, которое состоялось в Москве 9-10 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Островского района со ссылкой педагога и руководителя клуба Наталью Секриеру.

Отмечается, что ребята соревновались в двоеборье и европейской программе наравне с сильнейшими парами страны. В итоге они вошли в тридцатку лучших, оставив позади 27 пар.

«Участники первенства получили классификационные баллы и отличный опыт для дальнейшей успешной спортивной жизни. Благодарим спортсменов, родителей, тренеров, Федерацию танцевального спорта Псковской области и её президента за предоставленную возможность представлять наш регион на главных спортивных соревнованиях страны», - сказала Наталья Секриеру.