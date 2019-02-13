Отключения электроэнергии ожидаются в Гдовском районе 13-15 февраля

22:02, 12 февраля 2019, ПАИ

Отключения потребителей от электроэнергии ожидаются в Гдовском районе с 13 по 15 февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Гдовского района, электричество отключат в связи с ремонтными работами.

13 февраля электроэнергию отключат в деревнях Закрапивинье, Чеевино, Горка, Блянск и Надозерье по причине монтажа провода линии электропередач. 14 февраля электричество отключат в деревнях Береговая Луневщина, Забредняжье и Зигоска из-за расчистки трассы линии электропередач. 15 февраля ожидается отключение света в деревнях Гнилище, Афаносово, Яктушино, Озерцы, Оозерево, Волосово и Заозерье. Причина - ремонт разъединителя.