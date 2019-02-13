Выставка работ студентки политехнического колледжа открылась в библиотеке «Родник» в Пскове

21:43, 12 февраля 2019, ПАИ

11 февраля в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева открылась выставка работ студентки Псковского политехнического колледжа Дарьи Парфеновой «Пленер - 2018», сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.

«В своих работах автор изобразила колорит древнего города: башни, Кремль, купола в кронах деревьев. Каждая картина, как маленький рассказ об удивительных уголках Пскова в атмосфере летнего дня. Молодой художнице удалось отразить настроение, запечатлеть светлые мгновения и пойманное вдохновение. Все картины, представленные на выставке, выполнены в технике акварель», - отметили сотрудники учреждения.

Отметим, Дарья Парфенова поступила в детскую школу искусств Пскова на художественное отделение. В 2015 году продолжила свое образование, поступив в политехнический колледж на специальность «Дизайн», где учится в настоящее время.