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Общество

Выставка работ студентки политехнического колледжа открылась в библиотеке «Родник» в Пскове

11 февраля в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева открылась выставка работ студентки Псковского политехнического колледжа Дарьи Парфеновой «Пленер - 2018», сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.

«В своих работах автор изобразила колорит древнего города: башни, Кремль, купола в кронах деревьев. Каждая картина, как маленький рассказ об удивительных уголках Пскова в атмосфере летнего дня. Молодой художнице удалось отразить настроение, запечатлеть светлые мгновения и пойманное вдохновение. Все картины, представленные на выставке, выполнены в технике акварель», - отметили сотрудники учреждения.

Отметим, Дарья Парфенова поступила в детскую школу искусств Пскова на художественное отделение. В 2015 году продолжила свое образование, поступив в политехнический колледж на специальность «Дизайн», где учится в настоящее время.

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