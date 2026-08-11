Жители Псковской области корзинами выносят из лесов ежевику

08:26, 11 августа 2026, ПАИ

Сбор ежевики стартовал в Псковской области. Фотографиями первых урожаев, которые, как признаются любители тихой охоты, непросто даются в руки, делятся в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к публикации заметили, что ежевика, или глухая малина, растёт по 10-15 кустов в одном месте, а после сбора приходится переезжать на новую локацию. «Намучилась знатно, руки все исколоты и ноги. <…> За ежевикой больше не поеду, мне хватит», – признаётся Юлия Алексеева-Романова.

«Представляю, с характером она», – добавили в сообществе.

Ранее сообщалось, что в псковских лесах идёт активный сбор малины, а самые удачливые даже находят редкую чернику-альбиноса с самым сладким вкусом.