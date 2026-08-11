В МВД назвали три главных предлога телефонных мошенников

09:15, 11 августа 2026, ПАИ

Телефонные мошенники чаще всего звонят россиянам под тремя предлогами – подозрительные операции по счёту, блокировка номера или попытка оформления кредита на имя гражданина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр московского главка МВД России.

Злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, госучреждений или операторов связи. Они убеждают жертву назвать код подтверждения и персональные данные, чтобы предотвратить блокировку номера или приостановить якобы подозрительную операцию. Также аферисты могут вынудить собеседника установить программу удалённого доступа или перевести деньги на «безопасный» счёт.

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