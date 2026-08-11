Рождество святителя Николая Чудотворца празднуют православные

08:02, 11 августа 2026, ПАИ

Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских, празднует Русская православная церковь сегодня, 11 августа, пишет портал calend.ru. Это один из самых почитаемых святых на Руси.

Николай Чудотворец родился в 258 году в городе Патаре, недалеко от Ликии, что на южном побережье малоазийского полуострова. Святитель совершил многие чудеса. Так, он не раз спасал утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах, исцелял людей от недугов и даже воскрешал их.

Он учил своей жизнью любви и состраданию, прожил достойную жизнь и, достигнув глубокой старости, мирно скончался. Во время правления Екатерины Великой общецерковное празднование Рождества святителя Николая Чудотворца в России упразднили, но спустя несколько веков празднование было возобновлено.

В честь праздника Рождества святителя Николая были составлены тропарь и кондак (два основных вида кратких песнопений в православном богослужении, которые раскрывают смысл праздника), с древних времён известные в литургической жизни церкви.