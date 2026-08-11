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Общество

От сквера с гномами до объектов ЮНЕСКО: как изменится исторический центр Пскова после победы в конкурсе

Проект «Сердце Окольного города» стал победителем в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений, рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере МАХ.

Изображения здесь и далее из канала Бориса Елкина в МАХ

«Это не просто благоустройство, а создание связанной системы пространств у скверов Породнённых Городов, с гномами и у церкви Николы со Усохи. Мы превратим транзитные зоны в живой маршрут, где история – от объектов ЮНЕСКО до локальных символов – станет основой для туризма и повседневной жизни», – подчеркнул он.

Подготовка заявки шла при активном участии горожан: была проведена серия воркшопов, учтены идеи, чтобы каждый уголок заиграл новыми смыслами. «Эта победа особенно ценна в общем рекорде региона. С 2018 года Псковская область подала 47 заявок, победила в 19 из них. Спасибо каждому, кто внёс свой вклад. Впереди – реализация. Сделаем Псков комфортнее и интереснее вместе!» – заключил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что сразу три проекта представителей Псковской области стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

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