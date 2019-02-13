На музыкальный вечер поэзии приглашает псковичей библиотека «Родник»

21:00, 12 февраля 2019, ПАИ

15 февраля псковская библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева приглашает на музыкальный вечер «Мелодии, вдохновленные поэзией». Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, он будет посвящен творчеству псковских поэтов.

Прозвучат песни на стихи Станислава Золотцева, Владимира Савинова, Татьяны Гореликовой, Игоря Григорьева, Александра Гусева и других известных поэтов. На вечере псковские композиторы и исполнители Вера Ланикина, Вячеслав Рахман, Татьяна Лаптева представят программу, составленную на основе творчества поэтов.

Мероприятие состоится 15 февраля в 17:30 (улица Труда, 20). Вход свободный.