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Общество

Президент России поддержал систему «ипотечных каникул»

Президент России Владимир Путин одобрил введение в России «ипотечных каникул», на которые заемщики смогут «уйти» в случае наступления сложной ситуации, пишет «Коммерсантъ».

«Такая практика применялась ключевой нашей организацией "Дом.рф". Ее можно возобновить, я с этим согласен, это вполне реализуемая вещь. Тем более, она уже в практике имелась», — приводит издание слова президента на встрече, посвященной нацпроекту «Жилье и городская среда».

Владимир Путин добавил, что при получении займа всегда оформляется страховка, которая «должна эффективно работать».

Согласно законопроекту, период отсрочки платежей по кредиту не должен превышать шести месяцев. В период заморозки проценты предлагается не начислять.В Центробанке также предлагают разрешить заемщикам выбирать, полностью приостановить выплаты или просто сократить ежемесячный платеж.

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