Кровля дома, квартира и хозпостройки горели в Острове

09:06, 13 февраля 2019, ПАИ

12 февраля в 6:26 в Острове на улице Фестивальной сгорели 4 хозпостройки, в многоквартирном доме огонь повредил кровлю, в квартире - веранду. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало занесение постороннего источника огня. Спасены два жилых дома.

В 19:45 в Невельском районе в деревне Завережье в двухэтажном жилом доме сгорела кровля, строение выгорело изнутри. Причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

В этот же день из-за неосторожного обращения с огнем горел мусор: в 8:14 в Великолукском районе в деревне Кислово и в 23:51 в Пскове в мусорном контейнере на улице Пароменской. 13 февраля по той же причине загорелся мусор на Народной в Пскове.