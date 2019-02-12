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Происшествия

Кровля дома, квартира и хозпостройки горели в Острове

12 февраля в 6:26 в Острове на улице Фестивальной сгорели 4 хозпостройки, в многоквартирном доме огонь повредил кровлю, в квартире - веранду. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало занесение постороннего источника огня. Спасены два жилых дома.

В 19:45 в Невельском районе в деревне Завережье в двухэтажном жилом доме сгорела кровля, строение выгорело изнутри. Причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

В этот же день из-за неосторожного обращения с огнем горел мусор: в 8:14 в Великолукском районе в деревне Кислово и в 23:51 в Пскове в мусорном контейнере на улице Пароменской. 13 февраля по той же причине загорелся мусор на Народной в Пскове.

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