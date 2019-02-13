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Общество

Житель Великих Лук осужден за кражу системного блока от компьютера

Житель Великих Лук приговорён к году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за кражу системного блока от компьютера. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в сентябре 2018 года в Великих Луках к горожанину в гости в дом на улице Гоголя зашли приятели. С ними он стал распивать спиртное. После этого хозяин квартиры заснул, а когда проснулся, то не обнаружил системного блока.

Причиненный ущерб превысил 15 тысяч рублей. О произошедшем гражданин сообщил в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки задержали подозреваемого в краже. Им оказался один из гостей потерпевшего – 29-летний не работающий, ранее судимый местный житель. 

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). 

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